Екатеринбург может упустить федеральные деньги на метро из-за нерасторопности мэрии

В ближайшие годы федеральное правительство может выделить регионам средства на развитие метрополитенов, но претендовать на них смогут только те города, в которых уже готова проектная документация.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал сегодня в соцсети депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских. По его словам, Госдума рекомендовала правительству страны в следующую трехлетку выделить регионам деньги на развитие подземок, и есть большая вероятность, что кабмин прислушается. Подробнее тему планируется обсудить в середине июля на парламентских слушаниях, посвященных бюджету 2019-2021 годов.

«Не знаю, как обстоят дела в других городах, скажу только за Екатеринбург. Федеральное финансирование подразумевает, что у местных властей должна быть готова проектная документация, различные обоснования и другое. Насколько мне известно, у нашей мэрии, кроме эскизов, ничего нет. Надеюсь, из-за своей нерасторопности «серый дом» не упустит деньги на вторую ветку метро в Екатеринбурге», – написал депутат в соцсети.

Напомним, при верстке бюджета Екатеринбурга на 2018 год 19 депутатов городской думы написали обращение к главе администрации Александру Якобу с просьбой включить в документ строки расходов на проектирование второй ветки метрополитена. Но городские власти отказали. Вице-мэр по стратегическому планированию и экономике Андрей Корюков тогда заявил, что в 2018 году начнется обсуждение транспортной схемы планировочного района «Экспо» в Верх-Исетском районе, и чиновникам предстоит решить, какой транспорт будет более эффективным – метрополитен или линия скоростного трамвая. Но какие-либо конкретные действия будут предприниматься только после ноября 2018 года, когда станет известно, получит ли Екатеринбург всемирную выставку «Экспо-2025».

Екатеринбург, Москва, служба информации

Екатеринбург, Москва. Другие новости 21.06.18

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