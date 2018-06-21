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Четверг, 21 июня 2018, 16:09 мск

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Сторонники Навального выступят против ледовой арены УГМК на общественных слушаниях мэрии

Фото УГМК

Екатеринбургский штаб Алексея Навального призывает горожан принять участие в общественных слушаниях, посвященных планам застройки территории на месте взорванной телебашни. Напомним, на эту площадку претендует УГМК с проектом строительства хоккейной арены-трансформера. Сторонники оппозиционера предлагают екатеринбуржцам выступить против этого объекта.

«Я подал заявление, что собираюсь выступить с трибуны. То же самое может сделать любой, кому есть что сказать. А сказать могут многие», – написал в соцсетях координатор штаба Юрий Кузьминых. Публичные слушания пройдут в мэрии 29 июня в 14:00.

Напомним, недостроенная телебашня в центре Екатеринбурга была снесена направленным взрывом 24 марта, несмотря на протест части горожан. На расчищенной площадке УГМК планирует построить ледовую арену на 15 тысяч мест. Концепция проекта была одобрена градостроительным советом при губернаторе Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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