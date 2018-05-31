Приезжать на метро, подсветку сделать в форме буквы «Е»: градсовет обсудил ледовую арену УГМК (ФОТО)

Сегодня на заседании градостроительного совета при губернаторе была одобрена концепция ледовой арены УГМК на месте снесенной телебашни.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в общих чертах члены совета уже были знакомы с предложениями инвестора, поэтому теперь начали задавать более конкретные вопросы. Традиционно больше всего их возникло к обеспечению транспортной доступности и количеству парковочных мест.

Согласно концепции, в нулевом этаже самого ледового дворца планируется построить только 400 машиномест, тогда как вместимость самой арены – 15 тысяч человек. Представлявший концепцию директор УГМК по капитальному строительству Сергей Ерыпалов сделал акцент на развитую сеть общественного транспорта в этом районе: метро, 15 маршрутов автобусов, 15 маршрутов трамваев, такси. Также он рассказал о планах холдинга построить парковку на 600-800 мест на улице Декабристов, но глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб возразил, что окончательного решения по этому пункту еще нет. «Это связано с метрополитеном, объект которого будет там размещен. Паркинг – это хорошо, но надо увязать его с безопасностью метро», – отметил сити-менеджер.

Замглавы администрации по капстроительству Алексей Белышев в своем выступлении сделал акцент на том, чтобы максимально развить общественное пространство вокруг арены. «Если вокруг арены не будет развиваться общественная жизнь, то ей будет тяжело работать. Чем больше развито общественное пространство – тем более востребована арена, а никак не наоборот», – считает он. Кроме того, Белышев предложил сделать изюминку: на крыше здания организовать подсветку в форме буквы «Е», чтобы «из космоса было видно». «Чтобы светилась буква «Е» и было понятно, что эта арена в Екатеринбурге. Говоря о символах, я вспоминаю песню «Даже свод тюрьмы старинной здесь положен буквой «Е». А здесь будет другой символ», – объяснил Белышев свою идею.

А вот бывший главный архитектор города Михаил Вяткин концепцию раскритиковал. Во-первых, считает он, подобные объекты должны строиться в новых, развивающихся районах, а не в историческом центре. Во-вторых, по его мнению, площадь участка слишком мала – для объекта вместимостью 15 тысяч человек нужен участок в 10 га, а здесь – в два раза меньше (4,6 га). В-третьих, считает архитектор, мест для парковки должно быть в разы больше. В итоге Вяткин предложил построить на этом месте жилье или разбить парк, вроде московского «Зарядья».

Общественник Олег Букин тоже выступил против, напомнив об истории этого квартала. По его мнению, в целях исторической преемственности, создания комфортной среды, в целях сохранения культурного наследия, лучшим было создание в квартале рекреационной зоны, историко-культурного парка.

В защиту концепции выступили депутат гордумы Владимир Крицкий, Сергей Мямин из «Форум-групп», вице-губернатор Сергей Швиндт. Таким образом, сторонников концепции оказалось значительно больше, чем противников. «Я понял, что в основном все поддерживают идею, но не могу не согласиться и с Михаилом Вяткиным – и по транспортным потокам, и по пешеходным. Будем утверждать концепцию и отвечать на поставленные вопросы», – подвел итог дискуссии губернатор Евгений Куйвашев.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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