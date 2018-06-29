В Екатеринбурге прошли публичные слушания по проекту планирования территории ледовой арены (ФОТО)

Почти три часа продолжалась сегодня дискуссия на публичных слушаниях о проекте планировки территории в квартале улиц Куйбышева – Декабристов – Розы Люксембург – 8 Марта, где планируется построить многофункциональную ледовую арену на 15 тысяч зрителей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на слушания пришли 459 человек, при этом было подано 19 заявок на выступления, не считая докладов самих авторов проекта.

Первым выступил начальник мастерской генплана города Руслан Габдрахманов, описавшей современное состояние квартала. Его особенности – большое количество объектов культурного наследия, хорошо развитая сеть общественного транспорта, разнообразная архитектура. Среди минусов он назвал то, что на этот квартал до сих пор не было актуальной градостроительной документации, и что крупные земельные участки в нем долгое время не использовались. «Было много проектов того, что можно здесь построить, которые не были реализованы в силу разных экономических причин. Но есть понимание, что здесь должен появиться современный объект городской среды, а не просто новый элитный жилой комплекс», – заявил он.

Гендиректор ОА «Ледовая арена» Данил Крицкий напомнил, что арена – совместный проект правительства области, горадминистрации и УГМК-холдинга. По его словам, обсуждаемое место – оптимально для размещения такого рода объекта. Здесь развит общественный транспорт, относительно недалеко от аэропорта, множество магазинов, ресторанов, гостиниц. «В мире много успешно функционирующих крупных арен в центрах городов, например, в Загребе в Хорватии, «Мэдисон сквер гарден» в Нью-Йорке. Кроме того, только что мы были свидетелями того, как на стадионе «Екатеринбург Арена» в центре города успешно прошли матчи чемпионата мира по футболу», – подчеркнул он.

Данил Крицкий

Крицкий также рассказал, что инвестор планирует не только построить комплекс ледовой арены, но и развить прилегающую территорию – продлить улицу Народной Воли, построить еще один мост через реку Исеть, создать историческую зону, куда войдут заново отреставрированные объекты культурного наследия по улице Декабристов. «Наш замечательный город остро нуждается в таком объекте. Мы хотим не только построить ледовую арену, но и создать комфортную городскую среду», – заявил Данил Крицкий.

После того, как выступили также проектировщик и главный инженер проекта, начались выступления горожан, желающих высказать собственное мнение о проекте.

Марина Сахарова

Первой выступила архитектор Марина Сахарова, которая призвала голосовать против проекта. Ее главным аргументом была необходимость сохранения объектов культурного наследия (ОКН) в районе Царского моста. Она поблагодарила Крицкого за то, что он в своем докладе показал, в каком состоянии сейчас находятся принадлежащие муниципалитету старинные здания в этом квартале, но заявила, что предложенный его компанией проект идет вразрез с частью генплана, посвященного охране ОКН.

В генплане указано, что в городе есть 31 архитектурный ансамбль, в том числе 9 исторических улиц и фрагментов застройки. «Даже слова не идет о том, что тут (на участке, где планируется строительство арены, – прим. ред.) есть ансамбли исторических улиц, тут исторический район! И уместность такого строения не обсуждается никак, и не обсуждается вопрос соответствия Генплану!» – подчеркнула она.

Олег Букин

В том же ключе выступил градозащитник Олег Букин, заявивший, что для уральских девелоперов «привычное дело – загадить территорию, а потом сказать, что ее надо застроить». При этом он подчеркнул, что для него вопрос заключается не в том, быть или не быть ледовой арене, а быть ей или не быть именно здесь. Свое выступление он закончил фразой «Это наш город!»

Еще один общественник, Дмитрий Москвин, поинтересовался, кто будет поддерживать в рабочем состоянии инфраструктуру и парк стремительно дряхлеющего общественного транспорта, на котором авторы проекта предлагают горожанам ездить на новую арену.

Еще один оратор, Геннадий Оберюхтин, предложил построить на месте бывшей телебашни церковь со вращающейся медной 40-метровой скульптуры святой Екатерины, после чего, по его мнению, заявка на «Экспо-2025» однозначно достанется Екатеринбургу, а арену построить в районе ВИЗ-правобережный, как раз зарезервированном под Экспо-парк.

Горожанка Алена Смышляева произнесла самую оригинальную речь. Она заявила, что не любит выбирать и хочет «и синенькое платьишко, и зелененькое», то есть и арену, и большой парк. Алена предложила сделать прогулочную зону, грунтовую беговую дорожку, питьевые фонтанчики с минеральной водой. Кроме того, она призвала помнить о «маленьких горожанах» – голубях и утках, и предложила создать в парке памятник «счастливой утке».

Рафаил Карманов

Спортивную часть городского общества представил почетный горожанин, директор спортклуба «Луч» Рафаил Карманов. Он категорически за предложенный проект. По мнению Карманова, городу очень не хватает спортивных объектов. «Вспомните, как несколько лет назад такие же общественники отвергали проект «Екатеринбург Арены», а сколько позитивных эмоций нам принес чемпионат! А ведь стадион вмещает больше 30 тысяч человек, и все прошло успешно», – подчеркнул он.

Ксения Пинигина

Также в защиту проекта выступила Ксения Пинигина, которая представилась сотрудницей свердловского управления Роспотребнадзора. Она объяснила свою позицию тем, что сейчас пойма реки Исети находится в ужасном состоянии, а инвестор готов облагородить его. «Хочется сказать большое спасибо застройщику», – сказала она.

Последним выступал известный общественник Андрей (Дюша) Кабанов, который также поддержал строительство арены, но в настолько агрессивной и непарламентской манере, что в ответ ему из зала послышались гневные выкрики, на которые Кабанов отвечал еще грубее.

Андрей Кабанов

Председателю слушаний пришлось призвать всех присутствующих к порядку и даже пригрозить полицией, чтобы установить в зале тишину, после чего наконец участники перешли к голосованию.

За проект планировки территории проголосовали 255 человек, против – 107, воздержались – 21. Еще 76 участников слушаний не проголосовали вообще.

Екатеринбург, служба информации

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