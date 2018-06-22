Носов собирает команду в Магадан. Туда уже едет известный технолог

Губернатор Магаданской области Сергей носов продолжает формировать новую управленческую команду. Как стало известно РИА «Новый День» приглашение поработать с бывшим тагильским мэром получил известный «уральский» технолог с самарскими корнями Сергей Наследков.

В политической тусовке Екатеринбурга ему прочили место заместителя губернатора по внутренней политике. Однако г-н Наследков, подтвердив в беседе с корреспондентом агентства свое намерение работать с Носовым в Магадане, версию о том, что он станет областным чиновником, опроверг. Не вдаваясь в подробности, Наследков рассказал, что намерен сосредоточиться на «чисто технологической работе».

Отметим, что бывшие коллеги по проектной работе дают высокую оценку навыкам Сергея Наследкова, особо отмечая его администраторские способности. Он умеет формировать эффективно работающую команду, в чем, видимо, на новом месте особо нуждается Сергей Носов.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 22.06.18

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