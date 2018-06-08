«Совсем страха нет?!» – Носов обнаружил в Магадане «фокусы с бюджетом» на сотни миллионов

Врио губернатора Колымы, бывший мэр Нижнего Тагила Сергей Носов вчера устроил подчиненным разнос на заседании областного правительства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Носов обнаружил, что магаданские чиновники при верстке бюджета на текущий год искусственно завысили доходную часть, чтобы создать видимость, что бюджет бездефицитный. Теперь выяснилось, что денег в областной казне нет ни на новый отопительный сезон, ни на дороги, на ни здравоохранение. «Это что за фокусы с бюджетом, который бездефицитный?! Вы для чего проблему замазывали? Ищите, где хотите. Как бюджет принимали, так и находите. <…> 700 млн рублей (на здравоохранение, – прим. ред.), где эти деньги? Как дальше мы будем лечить, обеспечивать лекарствами жителей Магаданской области? Значит, вы не предусмотрели лечение в наших больницах? Или чем тогда лечить будем? Народными средствами? – давайте заготавливать, пока лето. Нам что, сказать людям, чтобы побеги собирали?» – цитирует Носова местный телеканал МТК «Видео».

Сергей Носов устроил разнос министрам

В конце заседания Сергей Носов поручил провести внутренне расследование, на что он дал 10 дней. «Потому что завтра разбираться с этим придет прокурор», – резюмировал Носов.

Добавим, что в окончательный сюжет МТК не вошла еще более жесткая реплика Носова, которую, однако, цитируют в соцсетях его поклонники из Нижнего Тагила: «Я вам два дня назад задание давал, почему не сделали? У вас чувство страха отсутствует напрочь. Мухоморы, что ли, пьёте? Викинги?»

Нижний Тагил, Магадан, служба информации

Нижний Тагил, Магадан. Другие новости 08.06.18

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