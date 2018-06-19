Сергей Носов обошел конкурентов при выдвижении на пост губернатора Колымы от ЕР

Врио губернатора Магаданской области Сергей Носов легко обошел двух соперников на предварительном голосовании по выбору кандидата в губернаторы от «Единой России».

Как сообщает магаданский портал «Весьма», участникам партийной конференции было предложено на выбор три кандидата: представитель совета молодых депутатов Альберт Мальцев, председатель Магаданского областного союза организаций профсоюзов Николай Махонькин и собственно Сергей Носов. Альберт Мальцев получил 15 голосов, Николай Махонькин – 19. А Сергей Носов набрал 74 голоса и становится единственным кандидатом от партии власти на предстоящих выборах.

Напомним, бывший губернатор Колымы Владимир Печеный ушел в отставку 28 мая, не доработав до конца срока своих полномочий чуть больше трех месяцев. Врио главы региона был назначен мэр Нижнего Тагила, единоросс Сергей Носов. Девятого сентября состоятся досрочные выборы губернатора. Возможно, конкуренцию Носову составит еще один уралец – депутат Госдумы от СР Дмитрий Ионин.

Магадан, Нижний Тагил, служба информации

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