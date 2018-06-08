В борьбе за Колыму сойдутся два уральца: конкурентом Носова станет справедливоросс

Партия «Справедливая Россия» рассматривает возможность выдвинуть кандидатом в губернаторы Магаданской области депутата Госдумы от Свердловской области Дмитрия Ионина.

Тот факт, что такая идея в партии обсуждается, корреспонденту РИА «Новый День» подтвердил сам Ионин. «Обсуждается возможность борьбы за пост губернатора Магаданской партии двух уральцев. Если партия скажет участвовать, значит, буду участвовать», – сообщил он.

Напомним, бывший губернатор Колымы Владимир Печеный ушел в отставку 28 мая, не доработав до конца срока своих полномочий чуть больше трех месяцев. Врио главы региона был назначен мэр Нижнего Тагила, единоросс Сергей Носов. В ближайшие дни на Колыме должны быть назначены очередные губернаторские выборы, которые пройдут в единый день голосования 9 сентября. Добавим, что магаданские единороссы уже обозначили круг своих потенциальных кандидатов, первым номером в нем идет Сергей Носов. После выдвижения все кандидаты в губернаторы должны будут пройти муниципальный фильтр, на Колыме для этого необходимо собрать 48 подписей местных депутатов.

Магадан, Нижний Тагил, Екатеринбург, Евгения Вирачева

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