Не Магадан, а Чита: свердловский политик примет участие в выборах в Забайкалье

Депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») примет участие в выборах депутатов Законодательного собрания Забайкальского края. Об этом сообщил РИА «Новый День» сам Ионин.

Депутат стал первым номером партийного списка кандидатов «Справедливой России». Кроме того, по данным РИА «Новый День», он может возглавить список СР на выборах в городскую думу Екатеринбурга. Точно это станет известно после конференции, которая назначена на 28 июня.

Напомним, ранее «справороссы» рассматривали возможность выдвинуть Дмитрия Ионина кандидатом в губернаторы Магаданской области, где от партии власти на выборы идет другой свердловчанин – врио губернатора Сергей Носов.

Екатеринбург, Чита, Евгения Вирачева

Екатеринбург, Чита. Другие новости 25.06.18

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