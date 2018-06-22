В Качканаре назначены сроки конкурса на должность нового главы

Качканарская дума объявила конкурс на должность главы городского округа после отставки Сергея Набоких, перешедшего на работу в минспорта Свердловской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прием документов от желающих поучаствовать в выборах начнется 18 июля и продлится по 31 июля включительно. Конкурс пройдет в два этапа. С 2 по 31 августа комиссия проверит документы кандидатов, с 6 по 17 сентября претендентам предстоит пройти собеседование и экзамен на знание законов. В положении о конкурсе отмечается, что каждый кандидат имеет право на устную презентацию длительностью не более 1,5 часа, а на беседу с комиссией отводится до 40 минут. Прошедшие отбор кандидаты будут представлены гордуме Качканара. Стоит отметить, что заключительное голосование за главу будут проводить депутаты, избранные 9 сентября на муниципальных выборах.

Напомним, Сергей Набоких с 3 июля приступит к обязанностям заместителя министра спорта Свердловской области. После его ухода Качканар временно возглавит Василий Румянцев, занимавший до этого должного первого зама главы городского округа.

Качканар, служба информации РИА «Новый День»

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