Уральские фанаты не забыли про годовщину смерти Майкла Джексона (ФОТО)

Сегодня, 25 июня, исполнилось 9 лет со дня смерти короля поп-музыки ‒ Майкла Джексона. В Екатеринбурге в 2011 году на улице Вайнера был установлен памятник певцу. На бронзовое изваяние скидывались местные поклонники Джексона. Они же регулярно приносят цветы, свечи, фотографии в памятные даты ‒ в день рождения певца, 29 августа, и в день смерти. Появились цветы возле памятника и сегодня днем.

Напомним, что скульптуру создал красноярец Виктор Мосиелев. Работа над ней заняла около полугода. Рост бронзового Джексона – почти 3 метра, а вес – примерно полтонны. Поп-король изображен в одной из своих любимых танцевальных поз: правая рука чуть согнута в локте, указательный палец указывает на зрителя, левая – на груди, а ноги готовы к знаменитой «лунной походке». Это первый в России памятник Майклу Джексону.

Екатеринбург, служба информации

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