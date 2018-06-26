Водитель влетевшего в толпу «крузака» лишался прав за пьянку: подробности ЧП в Полевском

Стали известны подробности ЧП в Полевском, где внедорожник влетел в толпу. Водителя уже лишали прав за пьяную езду, возбуждено уголовное дело.

Как стало известно корреспонденту РИА «Новый День» от эксперта, хорошо знакомого с ситуацией, водитель внедорожника, протаранивший толпу на Дне молодежи в Полевском, перепутал педали газа и тормоза. Он был пьян, причем ранее его лишали прав за пьяную езду, затем назначали за то же обязательные работы, с момента, когда ему вернули права, прошло менее года. Теперь в его отношении возбуждено уголовное дело.

Внедорожник врезался в толпу

Пострадали в этом происшествии две женщины – 23 и 26 лет. Одну из них увезли в больницу, травмы у второй девушки незначительные, обошлось без госпитализации. Ранее сообщалось, что пострадали от 4 до 6 человек, по счастью, информация не подтвердилась.

Сегодня в сети появилось видео наезда внедорожника на толпу в Полевском. На записи видно, как «Тойта Ленд Крузер» вылетает на площадку, где стоит 15-20 человек, люди разбегаются, кто-то падает. Машина влетает на ступеньки, ведущие в здание. После чего водителя пытаются вытащить из автомобиля, но он сидит за блокированными дверями. В конце концов его выволакивают из машины, но к тому моменту уже подъезжают полицейские.

Полевской, служба информации

Полевской. Другие новости 26.06.18

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