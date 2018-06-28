Версия следователей: водитель протаранил толпу в Полевском из мести

Водитель, протаранивший толпу на тротуаре в Полевском, мог сделать это преднамеренно. Следователи возбудили уголовное дело.

В СУ СК по Свердловской области сообщили новые подробности ЧП в Полевском, где внедорожник въехал в толпу людей на тротуаре. Водитель «Тойоты Ленд Крузер» поругался с компанией молодых людей, пригрозил им убийством, после чего сел за руль и нажал на газ – эта версия сейчас проверяется, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ст.105 УК РФ «Покушение на убийство».

Следственное управление СК России по Свердловской области просит очевидцев инцидента на условиях конфиденциальности сообщить имеющуюся информацию по следующим телефонам регионального следственного управления СКР в Екатеринбурге: 8(343)297-71-61 (дежурный по следственному управлению), 8(343)297-72-17 (первый отдел по расследованию особо важных дел СКР по Свердловской области).

Ранее в полиции рассказывали, что водитель внедорожника был пьян, перепутал педали газа и тормоза и потому вылетел на тротуар, в толпу людей. Пострадали две девушки, одну из них госпитализировали.

Полевской, служба информации

Полевской. Другие новости 28.06.18

28 июня в Свердловской области ожидаются следующие события. / Яркая точка: Екатеринбург провожает Чемпионат мира по футболу (ФОТО, ВИДЕО). / Последний матч ЧМ-2018 в Екатеринбурге закончился победой Швеции 3:0. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»