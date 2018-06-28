Роспотребнадзор тоже проверит гостиницу, отказавшую в заселении мексиканским болельщикам

Роспотребнадзор начал проверку в отношении екатеринбургской гостиницы «Сенатор», в которой отказались предоставить номера мексиканским болельщикам, хотя те оплатили бронь за поллгода до начала чемпионата.

«В связи с появлением в СМИ информации об отказе гостиницы «Сенатор» в заселении граждан из Мексики в забронированных ранее номерах, Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области возбуждено административное дело и проводится административное расследование по изложенным в информации фактам», – сообщили РИА «Новый День» в надзорном ведомстве.

Сейчас свою проверку в отеле ведут правоохранительные органы. Как пояснил «Новому Дню» источник в ГУ МВД по Свердловской области, когда стало известно об инциденте в «Сенаторе», туда отправили группу оперуполномоченных из управления по борьбе с экономическими преступлениями.

Напомним, позавчера в Екатеринбурге группа мексиканских туристов едва не осталась на улице – отель отказался заселять их в номера, оплаченные полгода назад. Номера в отеле «Сенатор» для двух десятков мексиканских туристов были забронированы и оплачены еще в феврале. Однако 26 июня, когда первая группа болельщиков приехала в гостиницу, поселиться смогли лишь несколько человек. Остальным было отказано – на ресепшене туристам сообщили, что их нет в списках. Екатеринбургский адвокат Иван Кадочников смог срочно найти для гостей другое жилье, но отель свою позицию так и не прояснил.

Екатеринбург, служба информации

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