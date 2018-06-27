Скандал: уральский отель отказался заселять VIP-туристов из Мексики (ВИДЕО)

В Екатеринбурге группа мексиканских туристов едва не осталась на улице – отель отказался заселять их в номера, оплаченные полгода назад.

Номера в отеле «Сенатор» для двух десятков мексиканских туристов были забронированы и оплачены еще в феврале. Однако вчера, когда первая группа болельщиков приехала в гостиницу, поселиться смогли лишь несколько человек. Остальным было отказано – на ресепшене отеля туристам сообщили, что их нет в списках, «номеров для вас нет».

Уральский отель отказался заселять мексиканцев

Мексиканцам срочно подыскали другое жилье, гостиницу за городом. Мест хватило не всем, ютились на сдвинутых кроватях, чтобы хоть как-то переночевать. Сегодня днем прибыла последняя часть группы – семья с маленькими детьми, которым также пришлось в срочном порядке искать жилье – в отелях мест уже нет, гостям подобрали квартиру.

Директор туристического агентства «Росси Тур СПБ» Анастасия Беленикина рассказала «Новому Дню», что такой инцидент в 10-летней практике агентства произошел впервые. «Наше агентство специализируется на приеме иностранных туристов в России. Все документы были оформлены в феврале, оплата, причем весьма немаленькая, была произведена тоже в феврале. Документы по гостям футбольного чемпионата также были высланы в отель. Последнюю неделю телефоны отеля и менеджера по бронированию не отвечали, на СМС-сообщения, сообщения в мессенджерах, так же, как и на письма и электронные запросы, отель «Сенатор» не отвечал. Группа состоит из VIP-туристов из Мексики и США. Они прибывали в Екатеринбург разными рейсами, начиная со вчерашнего вечера. В отеле администратор равнодушно отвечала, что для них номеров нет. Мы никогда с таким не сталкивались за 8 лет работы, отель просто игнорирует любые наши запросы», – сообщила собеседница агентства. Для решения вопроса турагентство обратилось к адвокату.

«Мне позвонила директор турагентства и рассказала о проблеме, якобы в отеле не получили паспортов болельщиков на туристов и отказываются их селить. Пришлось ехать в отель и решать вопрос прямо на месте. В «Сенаторе» с нами общалась только администратор отеля, связаться с руководством никак не удавалось, – рассказывает адвокат Иван Кадочников. – В итоге «Сенатор» заселил пять человек в одну комнату, рассчитанную на двоих. Остальных пришлось везти в загородную гостиницу, в которой еще был свободный номер. Сегодня днем прибыли последние футбольные болельщики из Мексики – семья с маленькими детьми. Для них удалось найти обычную квартиру».

Разбирательства по этому вопросу еще впереди. Турагентство намерено требовать и возврата оплаты и компенсации, поскольку его представитель утверждает, что все необходимые документы на всех туристов были предоставлены, а отель поставил их в крайне неловкую ситуацию и создал проблемы для туристов. «Наши гости – крупные бизнесмены, журналист, и какое мнение у них сложится о нашей стране в результате этого скандала в отеле?» – говорит Анастасия Беленикина.

В отеле «Сенатор» РИА «Новый День» также не смогли представить возможности пообщаться с руководством. «Генерального директора тут практически никогда не бывает, а управляющий, наверное, появится к вечеру», – отвечает администратор на ресепшене.

Екатеринбург, Таисья Юсупова, Александр Саливанчук, Антон Отман

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