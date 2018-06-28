В Нижнем Тагиле 12 человек чудом спаслись из горящего мебельного цеха

В Нижнем Тагиле пожарные уже несколько часов борются с огнем в цеху по производству мебели.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, площадь пожара составляет 600 кв. м. Из-за того что в помещении много дерева, огонь распространяется очень быстро. Тем не менее, еще до прибытия пожарных из горящего цеха самостоятельно выбрались 12 человек. По счастливой случайности никто из них не пострадал.

Для координации сил и средств на месте пожара развернут штаб пожаротушения. В тушении задействованы 12 единиц пожарно-спасательной техники и 45 человек личного состава.

Воду для тушения берут от пожарного гидранта, находящего на расстоянии 600 метров от очага горения. Сил и средств достаточно.

Сообщение о пожаре поступило сегодня в 11:52 местного времени.

Нижний Тагил, служба информации

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