В Нижнем Тагиле пожарные предотвратили взрыв газа в горящем мебельном цехе (ФОТО)

Пожарные локализовали огонь в горящем мебельном цехе в Нижнем Тагиле.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области РИА «Новый День» сообщили, что огонь был локализован в 13:27. Из огня пожарные вынесли 4 газовых баллона, предотвратив их взрыв. Тушение пожара продолжается. Для ликвидации огня с кровли здания задействован коленчатый подъемник, внутри горящего цеха тушение производят четыре звена газодымозащитной службы.

Площадь пожара составляет 600 кв. м. По уточненной информации, из помещений цеха были эвакуированы 150 человек.

Нижний Тагил, служба информации

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