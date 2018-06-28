Находящийся под следствием спикер Сысерти не пустил прокурора на заседание думы

Инициаторы отставки председателя городской думы Сысерти Александра Карамышева не смогли сегодня привести свой план в исполнение. Он объявил заседание закрытым и отказался пускать в зал даже прокурора.

Как рассказала РИА «Новый День» депутат Ирина Летемина, на сегодняшнее заседание, где должен был обсуждаться вопрос об отставке Карамышева с поста председателя гордумы, явились 19 депутатов, еще один сейчас в отпуске. В начале заседания заместитель председателя думы Александр Зырянов по просьбе Карамышева вышел с инициативой сделать заседание думы закрытым. Сам Карамышев отказался впустить в зал на заседание думы даже прокурора, который должен был выступить с информацией о находящемся в производстве уголовном деле № 11802650045000024 в отношении Карамышева, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч 3 ст 159 УК РФ «Мошенничество». Собравшихся послушать жителей города попросту выставили за дверь. После этого семь депутатов, которые инициировали процедуру отставки Карамышева, в знак протеста покинули зал заседаний, сорвав кворум.

Напомним, вопрос об отставке Карамышева был инициирован после того, как в отношении спикера возбудили уголовное дело. Его подозревают в том, что он поехал отдыхать за границу, одновременно числясь на работе и получая зарплату. Семь из 20 городских депутатов считают, что подобные поступки порочат депутата.

Сысерть, Евгения Вирачева

Сысерть. Другие новости 28.06.18

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