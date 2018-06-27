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Среда, 27 июня 2018, 16:01 мск

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Завтра депутаты Сысерти потребуют отставки спикера за «порочащие» поступки

Завтра городская дума Сысерти рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя Александра Карамышева.

Как рассказала в своей авторской колонке в сысертской газете «Маяк» депутат Ирина Летемина, вопрос об отставке Карамышева инициировали семь депутатов, в том числе и она. Причина – возбужденное в отношении спикера уголовное дело. Его подозревают в том, что он поехал отдыхать за границу, одновременно числясь на работе и получая зарплату. «Я считаю, подобные поступки порочат честь депутата. Поэтому вхожу в число тех семерых, кто инициировал голосование за отставку А. Г. Карамышева. Но судьбу спикера должны решить 11 человек. Найдется ли в депутатском корпусе еще хотя бы четверо людей, нетерпимых к коррупции и другим злоупотреблениям, покажет четверг», – написала Летемина.

Как уже сообщал «Новый День», до сентября прошлого года Карамышев являлся главой города Сысерти, но потом уступил место бывшему министру инвестиций области Дмитрию Нисковских, а сам возглавил городскую думу.

Сысерть, служба информации

Сысерть. Другие новости 27.06.18

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