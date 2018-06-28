Владельцу перевернувшейся на Городском пруду моторки грозит уголовное дело

В Екатеринбурге следователи СКР выясняют обстоятельства происшествия с моторной лодкой, которая перевернулась в акватории Городского пруда вчера вечером.

Как сообщили РИА «Новый День» в СК по Свердловской области, проводится доследственная проверка, так как в ситуации могут усматриваться признаки преступления, установленного ст.238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». В СКР также уточнили, что на всех пассажирах были спасательные жилеты и никто не пострадал.

Напомним, о ЧП на воде рассказала жительница Екатеринбурга в соцсетях. Она с шестью друзьями каталась на моторной лодке, которая внезапно перевернулась. Пострадавшие даже не знают, к кому им обращаться за возмещением ущерба. «По факту разбирательств на пристани оказалось, что хозяина нет, а тот, кто отвечал, оказался его «друг», который снял с себя ответственность. В итоге чудом выжившие 7 человек, утонувшие телефоны, документы, обувь. И все это моральный шок, который до сих пор держится, никто не возместит», – рассказала девушка.

Екатеринбург, служба информации

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