Прогулочный катер с семью пассажирами опрокинулся на Городском пруду

Прогулочный катер с семью пассажирами опрокинулся вчера на Городском пруду Екатеринбурга.

Как сообщила подписчица интернет-сообщества «Инцидент.Екатеринбург», которая была среди пострадавших, она и ее друзья даже не знают, к кому им обращаться за возмещением ущерба. «По факту разбирательств на пристани оказалось, что хозяина нет, а тот, кто отвечал, оказался его «друг», который снял с себя ответственность. В итоге чудом выжившие 7 человек, утонувшие телефоны, документы, обувь. И все это моральный шок, который до сих пор держится, никто не возместит», – рассказала девушка.

По ее словам, приехавшие на место полицейские отправили пострадавших своим ходом фиксировать травмы в медицинском учреждении.

Отметим, что вчера утром на Городском пруду работали водолазы и бойцы Росгвардии, из-за чего прохожие предположили, что кто-то утонул. Но в МЧС и СКР эту догадку не подтвердили.

Екатеринбург, служба информации

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