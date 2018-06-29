На Урале выпускникам школы вручили грамоты с гербом Украины (ФОТО)

Скандал в школе города Серова – выпускникам вручили грамоты на бланке с украинской символикой. Ошибку уже заметили, преподаватели срочно меняют бланки.

В редакцию РИА «Новый День» инкогнито обратился уралец, рассказавший о странной ошибке: «В школе № 22 города Серова Свердловской области выпускникам выдали грамоты об окончании школы с гербом и флагом Украины». Директора школы на месте застать не удалось, однако секретарь, представившаяся Анастасией Владиславовной, подтвердила: ошибка на самом деле произошла. По ее словам, грамоты с украинским флагом и гербом получили выпускники только одного класса, сейчас эти грамоты меняются на российские. Бланки скачивались с интернета, ошиблась преподаватель.

Изображение грамоты, присланное по почте читателем-анонимом

Классный руководитель Марина Махова также подтвердила, что ее класс получил украинские награды. «Да, это действительно так. Это недоразумение. Мы принесли извинения, переделали грамоты. Тот, кто сообщил это вам, просто хочет скандала», – прокомментировала учитель.

Аналогичный скандал разразился недавно в одной из школ приморского Уссурийска. В местных СМИ появился видеоролик, на котором видно, как ученика награждают за отличную учебу грамотой с украинской символикой. Директор признался, что бланк скачали из интернета, не разобравшись в символике. Детям и родителям принесли извинения.

Серов, Светлана Загороднева

Серов. Другие новости 29.06.18

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