В одной из школ приморского Уссурийска случился скандал. В местных СМИ появился видеоролик, на котором видно, как ученика награждают за отличную учебу грамотой с украинской символикой. Администрация школы заверила, что проверит эту информацию.

Уссурийский школьник получил наградную грамоту с гербом Украины

По словам автора видео, его ребенку вручили грамоту с гербом Украины. «Наградили грамотой, школа № 30, за отличную учебу. Только мы в Приморском крае, в России. Герб Украины, диплом, наверное, «це Европа» будет», – говорит автор ролика, демонстрируя грамоту в кадре.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на замдиректора школы по воспитательной работе Любовь Попову, руководство школы проверит эту информацию. «Мы проверим информацию. Сейчас идет экзамен, выяснить не можем», – сказала она.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 04.06.18

Песков: в вопросе возведения моста на Сахалин важна экономическая целесообразность. / Пользы много, дайте денег: Сахалин клянчит у Путина мост. / «Пенсию будут выдавать в похоронных бюро»: депутаты резко критикуют план повышения пенсионного возраста. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»