В горадминистрации начали заслушивать кандидатов на пост мэра. Организована трансляция выступлений

В администрации Екатеринбурга стартовал второй тур конкурса по избранию главы города.

Конкурсная комиссия приняла решение проводить индивидуальные собеседования с кандидатами в открытом режиме. Но поскольку кабинет №459, где проводится заседание, не вместит всех желающих, организована трансляция на сайте городской думы.

Сегодня с презентацией своих программ выступят семь участников конкурса – это юрист Надежда Абакумова, депутат Госдумы Андрей Альшевских, вице-губернатор Свердловской области Александр Высокинский, специалист по массажу в ООО «Методика» Сергей Зацарный, замдиректора общества «Кулинар» Юрий Зименко, секретарь свердловского отделения партии «Гражданская платформа» Сергей Зыков, первый замглавы администрации Екатеринбурга Алексей Кожемяко. Кандидаты вызываются на слушания в алфавитном порядке.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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