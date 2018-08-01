На Урале объявлен карантин по африканской чуме свиней. Зараженные продукты найдены в двух торговых точках

В Свердловской области объявлен карантин из-за мяса, в котором нашли вирус африканской чумы свиней. Зараженные продукты нашли в двух торговых точках Екатеринбурга, часть товара люди успели купить – горожан просят проверить свои холодильники.

И.о. губернатора Алексей Орлов подписал распоряжение о введении на территории региона карантина. Это превентивная мера, все ограничительные мероприятия касаются Екатеринбурга. А точнее – двух инфицированных объектов. Это холодильная камера ООО «Торговый дом «Экопродукт», находящаяся на территории ОАО «Насосный завод», ул, Кутузова, 15. Второе место – выставочный центр «Инэкспо», это рынок на Громова, 145. Эти места запрещено посещать всем, кроме спецперсонала, оттуда нельзя вывозить продукцию. В регионе разрабатывается план мероприятий по предотвращению распространения вируса чумы африканских свиней. Карантин введен на неопределенный срок, до особого распоряжения о его прекращении.

Напомним, на прошлой неделе в Екатеринбурге нашли мясную продукцию с геномом вируса африканской чумы свиней. Заражены продукты ООО «Поречье» (Калининградская область). Заболевание для человека безопасно, однако употребивший в пищу мясо с вирусом человек может стать источником заражения для живых свиней. Из продажи всю мясную продукцию «Поречья» убрали, но часть товара была реализована. «Убедительная просьба, в случае обнаружения в магазинах и на рынках Екатеринбурга готовой продукции из мяса свинины, произведенной ООО «Поречье» (Калининградская область, Правдинский район, пос. Поречье), дата выпуска 28.06.2018, срок годности до 26.09.2018, информировать об этом Департамент ветеринарии Свердловской области по телефону «горячей линии» 8 (343) 251-63-37», – просят в департаменте ветеринарии.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 01.08.18

На пост главы Качканара претендуют четыре человека. / Ни паники, ни объявлений: вокзал в Екатеринбурге спокойно перешел на местное время. / В уральской медиасфере снова перестановки: из Екатеринбурга уезжает конкурент Полянина. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»