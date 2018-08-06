Рынок на Громова, закрытый из-за африканской чумы свиней, все еще не работает

Областной рынок, расположенный на улице Громова в Екатеринбурге, по-прежнему работает в ограниченном режиме. Напомним, он был закрыт на карантин на прошлой неделе, когда стало известно, что там нашли партию свинины, зараженной вирусом африканской чумы. Товар привезли из Калининградской области.

Для покупателей сейчас доступен только отдел, где торгуют овощами и фруктами, остальные секции областного рынка, где можно купить мясо, рыбу, молочную продукцию, пока закрыты на дезинфекцию.

О том, когда карантин будет снят, в областном департаменте ветеринарии не уточняют. Однако говорят, что это должно произойти в ближайшее время.

Екатеринбург, служба информации

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