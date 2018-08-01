Рынок на Громова, где нашли чумную свинину, остановил продажу мяса и икон (ФОТО)

Популярный у жителей Екатеринбурга продуктовый рынок на улице Громова, 145 закрыли из-за вспышки африканской чумы свиней, но не полностью – не работает только отдел, где торгуют мясом, птицей, рыбой, молочной продукцией, яйцами и иконами.

Прилавки пусты. При этом та часть рынка, где продаются овощи, фрукты и зелень, открыта и работает. Напомним, что ранее было опубликовано постановление правительства Свердловской области, в котором сказано, что посещать территории инфицированных объектов запрещено всем, кроме спецперсонала.

Как сообщили «Новому Дню» работники рынка, мясной отдел не работает уже 3-4 дня. Причем повсюду развешены объявления о том, что приостановка работы связана с «санитарными днями». О том же охранник комплекса рассказал и покупателям. «Ну и хорошо, хотя бы порядок наведут», – сказала екатеринбурженка, приехавшая за продуктами.

Когда торговля возобновится, неизвестно. «Когда СЭС разрешит, тогда откроют», – пояснил работник рынка.

Вместе с тем, в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области отметили, что ситуацией не занимаются, поскольку африканская чума свиней для человека опасности не представляет (но люди, съевшие зараженное мясо, могут передать вирус животным), поэтому всеми работами, связанными с карантином, ведает областной департамент ветеринарии. Там ранее сообщили, что небольшая партия зараженной продукции из мяса «успела разойтись по торговым точкам Екатеринбурга». Как пояснили «Новому Дню» в департаменте ветеринарии, свинина с вирусом АЧС попала на прилавки самого рынка на Громова, туда ушло 66 кг. Однако пока звонков от тех екатеринбуржцев, которые успели купить зараженное мясо, не поступало.

Напомним, речь идет о продукции из Калининградской области ‒ колбасах и мясных деликатесах производителя ООО «Поречье».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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