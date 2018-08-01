В День города екатеринбуржцев будут развлекать Мумий-Тролль, «Оттован» и Нагиев (СКРИН)

Администрация Екатеринбурга опубликовала полную программу праздничных мероприятий на День города.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, 18 августа праздник начнется в 10.00 с торжественного поднятия флага на Площади 1905 года. Ровно в полдень руководители города и области возложат цветы к памятнику отцам-основателям Екатеринбурга.

В течение дня программы будут идти сразу на нескольких площадках. На Октябрьской площади с 10.00 до 15.00 праздник цветов, на улице 8 Марта с 11.00 до 13.00 – выставка ретро-автомобилей, в Камерном театре с 11 до 15 – поэтический марафон. В 12:30 в Историческом сквере – традиционная городская свадьба.

Музыкальная программа на Площади 1905 года начнется в 11 часов и продлится до 22:00. Организаторы обещают коллективы в стилях джаз, рок, фолк, диско, кавер-группы, ансамбль «Изумруд», оркестры России, Китая, Казахстана. Среди хэдлайнеров – группы «Оttawan» и «Мумий Тролль».

На Октябрьской площади с 19:00 – 22:30 покажут проект «Танцы и голоса Екатеринбурга». Его гостями заявлены Дмитрий Нагиев, Егор Дружинин, певица Ёлка, DJ BROTHERS и DJ FEEL.

С 22.00 до 22.45 состоится Первая городская дискотека, главной звездой которой будет DJ Леонид Руденко. Танцевать можно будет прямо на набережной городского пруда, в Историческом сквере и перед ККТ «Космос».

Завершится праздник фестивалем фейерверков (22.45-23.00). Участники приедут из России, Казахстана, из Болгарии и Мальты.

Добавим, что с 04:00 утра до окончания праздничных мероприятий будет закрыто движение по проспекту Ленина, от Московской до Карла Либкнехта; по Толмачева, от проспекта Ленина до Первомайской; по Маршала Жукова, от Челюскинцев до проспекта Ленина;

С 8:00 – по Дзержинского, от Горького до Царской; по Пролетарской, от Дзержинского до Первомайской; по Первомайской, от Горького до улицы Царской;

С 19:00 до конца салюта – по 8 Марта, от Куйбышева до Малышева; по Карла Либкнехта, от Шевченко до Малышева; по Малышева, от Розы Люксембург до Московской; по Радищева, от Московской до 8 Марта.

Общественный транспорт будет работать до часу ночи.

Екатеринбург, служба информации

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