В Екатеринбурге в День города поднимут флаг почти за миллион рублей

Поднятие флага Екатеринбурга в День города обойдется бюджету почти в миллион рублей. Церемония продлится час, будет проходить под музыку, к торжеству привезут пластиковую стелу «Европа-Азия».

Ко дню города ценрт культуры «Урал» потратит 925 тысяч рублей из бюджета города на церемонию поднятия флага, лот выставлен как закупка у единственного поставщика. Судя по документации к закупке, водружать будут флаг с гербом шириной 2,5 м на семиметровом флагштоке.

Церемония начнется на площади 1905 года 18 августа в 10 часов утра. В числе организаторов должны быть режиссер, звукорежиссер и сценарист – у всех должен быть опыт проведения таких мероприятий не менее пяти лет. Сценарий должен включать в себя торжественное открытие, церемониальные блоки с участием официальных лиц города, поздравительные блоки и концерт.

«Творческое наполнение программы предполагает исполнение не менее пяти концертных номеров с использованием различных жанров творчества: вокал (эстрадный и академический), хореография, оригинальный жанр, инструментальная музыка», – указывается в техзадании. Также обязательно участие черлидеров.

Помимо звукоаппаратуры организаторы должны привезти «красную дорожку» и стелу «Европа-Азия» (фигуру из ПВХ белого цвета на ДСП цвета гранита). Также из «декораций» заявлены 320 «фан-рук», 320 флажков стран размерами А5 на пластиковой палочке, два полотна «Город мира» и полотно с надписью «Екатеринбург».

Екатеринбург, служба информации

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