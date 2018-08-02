Собеседования с кандидатами в мэры продолжаются. Один участник уже рискует «вылететь»

В администрации Екатеринбурга сегодня продолжаются собеседования с участниками конкурса на должность главы города. Планировалось, что перед конкурсной комиссией выступят семь кандидатов, но перед началом заседания выяснилось, что один участник не сможет присутствовать – это начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин. Продолжит ли он участие в конкурсе, комиссия решит позднее.

Сейчас собедование проходит профессор технического университета УГМК Максим Котляров. К выступлениям готовятся общественница Лариса Ладушкина и гендиректор ООО «Институт «Ир Проект» Евгений Лоскутов. Также сегодня комиссия заслушает вице-спикера свердловского заксобрания Виктора Маслакова, политолога Дмитрия Москвина и руководителя НКО «ГРОЗА» Аркадия Халявина.

Екатеринбург, Служба информации

Екатеринбург. Другие новости 02.08.18

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