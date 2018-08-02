Конкурсная комиссия урезала список кандидатов в мэры Екатеринбурга

Список кандидатов в мэры Екатеринбурга сократился до 19 человек. Как сообщил сегодня «Новому Дню» заместитель председателя конкурсной комиссии Виктор Тестов, по собственному желанию снялся директор инвестиционной компании Игорь Широков. Ранее из конкурса по той же причине выбыла предприниматель Оксана Михайлецкая. Еще один участник, журналист Антон Дербенев, был не допущен к собеседованию, так как не принес справку об отсутствии судимости.

В то же время начальник городского департамента экономики Алексей Прядеин, который сегодня пропустил собеседование, продолжит участие в конкурсе. Как выяснилось, чиновник в данный момент находится в отпуске, и просто перепутал даты заседаний конкурсной комиссии. Но это никак не скажется на его статусе зарегистрированного кандидата. По словам секретаря комиссии Ильи Захарова, Прядеин сможет выступить со своей программой завтра – в последний день собеседований. Если этого не случится, кандидатура чиновника все равно будет рассматриваться на заключительном заседании конкурсной комиссии 29 августа.

«Собеседование является обязательной частью конкурса. Если кандидат пропускает его, то это отразится на решении комиссии. Прядеин даже в случае пропуска может быть представлен городской думе, но комиссия напишет соответствующую рекомендацию (она может быть негативной – прим. ред.), и у него будет меньше шансов при голосовании. Но мы надеемся, что завтра он все-таки сможет прийти на собеседование», – пояснил агентству Виктор Тестов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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