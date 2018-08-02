В Екатеринбурге на пенсионерку напала собака: женщину оперируют

В Екатеринбурге агрессивный пес напал на пожилую женщину. После случившегося пенсионерку оперируют.

ЧП произошло сегодня, около 11-30 во дворе дома № 8 по улице Белореченской. Как сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, собака напала на 79-летнюю женщину. Хозяйка животного проживает в том же доме, она выгуливала бойцовского пса. Очевидцы говорят, что на собаке ошейника не было. В СУ СК по Свердловской области добавили, что на помощь старушке пришел мужчина – пес искусал и его. Местные жители вызвали скорую помощь, пенсионерка была вся в крови.

В горздраве корреспонденту РИА «Новый День» уточнили, что прямо сейчас женщину оперируют, пока сложно говорить о тяжести травм. Следователи и полицейские начали проверку инцидента.

Екатеринбург, служба информации

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