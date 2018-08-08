На Сортировке полицейские застрелили собаку, которая напала на людей

В Екатеринбурге сегодня собака напала на прохожих, трех человек после укусов отвезли в больницу. Полицейские застрелили агрессивное животное.

По словам очевидцев, на прохожих напала немецкая овчарка. Она покусала нескольких людей, кинулась на ребенка. «Последний раз кинулась на девушку с ребёнком, укусила в руку, в этот момент проезжал полк ППСМ увидели, что происходит и застрелили собаку», – рассказал подписчик сообщества «Инцидент Екатеринбург». На видео, опубликованном в сообществе, видно, как полицейский бежит за псом и стреляет в него.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу рассказали, что от нападения собаки пострадали четыре человека, трое госпитализированы, одному помогли на месте. Полицейские были вынуждены применить оружие, так как собака однозначно представляла опасность для прохожих. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Почему на улице оказалась собака крупной породы без намордника и ошейника, не уточняется.

На прошлой неделе во дворе дома № 8 по улице Белореченской питбуль напал на 79-летнюю пенсионерку и мужчину, который пытался защитить пожилую женщину. Пенсионерка в больнице.

Месяц назад на Уралмаше полицейские были вынуждены застрелить собаку, которая охраняла своего пьяного хозяина. Мужчина лежал на земле, было непонятно, что с ним и требуется ли ему помощь врачей, а пес без намордника и поводка не давал медикам подойти к возможному пациенту. Собаку убили, и только после этого стало ясно, что владелец погибшего животного отдыхал на траве в состоянии алкогольного опьянения.

Екатеринбург, служба информации

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