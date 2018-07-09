В Екатеринбурге полицейские застрелили собаку, которая охраняла пьяного хозяина (ФОТО, ВИДЕО)

Полицейские в Екатеринбурге из пистолета застрелили собаку. Пес не подпускал людей к лежащему на земле хозяину.

В распоряжении редакции РИА «Новый День» оказалось видео, снятое очевидцами. На записи – мужчина, лежащий на земле, вокруг которого бегает собака бойцовской породы со снятым намордником. Рядом стоит машина полицейских, стражи порядка, судя по всему, хотят выйти из нее и помочь мужчине, но не могут – пес бегает вокруг автомобиля, отдирает брызговики, бросается на колеса. Один из полицейских достает оружие и несколько раз стреляет. Пес убегает, но от ран умирает в десятке метров от полицейского уазика.

Полицейские застрелили собаку

По описанию автора съемки, пьяный мужчина шел со своей собакой по проспекту Космонавтов и упал. Люди вызвали скорую и полицию. Бойцовский пес начал кидаться на людей, укусил прохожего за руку, никого не подпускал к мужчине. Полицейские были вынуждены застрелить животное. «После того как собаку убили, хозяин очухался, взялся за голову, но уже, к сожалению, поздно..." – добавил очевидец.

В пресс-группе УМВД оперативно комментировать ситуацию отказались, попросив отправить запрос. Что редакция и сделала.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 09.07.18

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