Собеседования с кандидатами в мэры, день третий – участников все меньше

В администрации Екатеринбурга проходит третий и заключительный день собеседований с кандидатами на должность главы города.

Сегодня комиссия заслушает оставшихся кандидатов. При этом число их сократилось: накануне по собственному желанию снялся директор инвестиционной компании Игорь Широков. Сегодня стало известно, что на собеседовании не будет начальника департамента экономики мэрии Алексея Прядеина. С опозданием, но все-таки пришел директор ООО УК «Бизнес-центр «Посадская, 21» Александр Чукавин.

Сейчас выступает юрист Андрей Еланцев, далее ожидаются: доцент Уральского государственного горного университета Виктор Карпов, гендиректор туристической компании «Урал Лайн» Елена Лузина и директор «Горнопромышленной финансовой компании Урала» Валерий Хаданович.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 03.08.18

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