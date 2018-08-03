На Урале задержали беглого зэка

Накануне вечером сотрудники свердловского управления ФСИН задержали сбежавшего из колонии-поселения № 59 в Каменске-Уральском заключенного – 38-летнего уроженца Таджикистана Рузибека Гафурова, осужденного на 8 месяцев лишения свободы за кражу (ч.2 ст.158 УКРФ). Его пропажу, напомним, обнаружили вечером 30 июля при проведении обхода и проверки осужденных.

«Теперь осужденному за побег грозит новое наказание по ст. 313 УК РФ, которое может составить до 3 лет лишения свободы», – отметили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, служба информации

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