На Урале разыскивают зека, сбежавшего из колонии – он успел отсидеть 1 месяц (ФОТО)

Свердловские правоохранители разыскивают сбежавшего заключенного из колонии-поселения в Каменске-Уральском. Уроженец Таджикистана Гафуров Рузибек Авазбекович 1980 года рождения, отбывающий наказание за кражу, исчез накануне вечером. Его пропажу обнаружили во время обхода и проверки осужденных.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУФСИН, в регионе выставлены временные розыскные посты. Местом прописки и проживания Гафурова значится поселок Шувакиш Свердловской области. Приметы беглеца: рост 160 см, покатые плечи, волосы черные, на голове есть залысины, шея короткая, лицо круглое, нос прямой, густые дугообразные брови, губы тонкие. Особых примет у заключенного нет. Граждан, которых знают о местонахождении Гафурова, просят сообщить по телефонам: 8 343 359-5611, 359-5744.

По данным ведомства, Гафуров был осужден по ст. 158 ч.2 (Кража) на 8 месяцев лишения свободы. Как уточнили в пресс-службе ГУФСИН, Гафуров пробыл в колонии чуть больше месяца.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 31.07.18

Внутренний двор УрФУ преобразится в ландшафтную зону с символами факультетов (ФОТО). / Из кампании в гордуму Екатеринбурга выбыли еще семь кандидатов. / Мэрию Первоуральска заставили принять на баланс ветхую усадьбу XIX века. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»