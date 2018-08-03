Кандидат в мэры создал концепцию «сбалансированного Екатеринбурга» с уральским Диснейлендом

В Екатеринбурге продолжается конкурс по отбору кандидатов на пост главы города. Сегодня в «Областной газете» была полностью опубликована программа одного из претендентов – вице-спикера областного заксобрания Виктора Маслакова.

Одна из самых ярких идей его программы – создание парка развлечений, не уступающего по размеру и качеству американскому и парижскому диснейлендам, но ориентированного на российскую культуру и историю Урала. По мнению кандидата, такой парк позволит привлекать до 3 млн туристов не только с Урала, но и из Сибири, и с Дальнего Востока.

Другая подпрограмма – «Город для гостей». Маслаков указывает, что Екатеринбург не попал в ТОП-5 российских городов, где проходили матчи ЧМ-2018, так как обнаружилась нехватка мест для размещения гостей в нижнем ценовом сегменте, отсутствие сформированного гостевого маршрута, отсутствие целостной многоязычной системы навигации. В случае своей победы на конкурсе Маслаков планирует решить эту задачу совместно с бизнесом.

Еще одна подпрограмма, «Сбалансированный город» – предполагает создание инфраструктуры, с упором на развитие общественного транспорта, а не личного, строительство новых трамвайных веток и метро, снос ветхого жилья (через партнерство с бизнесом). По планам Маслакова, реализация проектов комплексного освоения территорий в микрорайонах «Академический», «Солнечный», «Ботанический», «Новокольцовский», «Северный Шарташ» позволит построить 12,5 млн кв м нового жилья. Кроме того, планируется реализовать подпрограмму «Активное долголетие», в рамках которой полностью укомплектовать лечебные учреждения медперсоналом по направлению «гериатрия», улучшить жилищные условия граждан старшего поколения, создать проект «Объединение наставников» – использование опытных специалистов старшего поколения в качестве консультантов и наставников для малого и среднего предпринимательства.

Отметим, что главным тезисом программы Виктора Маслакова является активное взаимодействие городских властей с бизнесом и государственно-частное партнерство.

В ближайшие дни «Областная газета» анонсировала публикацию программ других кандидатов.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 03.08.18

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