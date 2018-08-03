Искусанной питбулем пенсионерке немного легче, но ее соседи все еще в опасности

Пенсионерка из Екатеринбурга, прооперированная вчера после нападения бойцовой собаки, чувствует себя немного лучше.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе горздрава, пожилую женщину, которая получила тяжелые рваные раны ноги и руки, перевели из реанимации в обычную палату, состояние стабильное, есть небольшая положительная динамика.

Собака, которая набросилась на пенсионерку, остается дома, с хозяйкой. Как заявили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, по факту нападения собаки на человека проводится проверка, срок которой – 10 дней. Пока не будет официальных результатов этих мероприятий, забирать собаку у хозяйки никто не имеет права.

Напомним, ЧП произошло вчера, около 11-30 во дворе дома № 8 по улице Белореченской. Собака бойцовской породы напала на 79-летнюю женщину. Хозяйка животного проживает в том же доме, но очевидцы говорят, что пес бегал без ошейника. В СУ СК по Свердловской области добавили, что на помощь старушке пришел мужчина – пес искусал и его. Местные жители вызвали скорую помощь, пенсионерка была вся в крови.

Екатеринбург, служба информации

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