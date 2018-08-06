В суде раскрыли истинного автора «иска с того света» к жене убитого бизнесмена

Стало известно, кто на самом деле подал иск от имени убитого бизнесмена Павла Неверова к его супруге. Заявление поступило от финансового управляющего погибшего.

Речь идет о странном иске, поступившем в Арбитражный суд Свердловской области на прошлой неделе. Убитый в апреле бизнесмен Павел Неверов, если верить записи в картотеке суда, спустя три месяца после смерти написал заявление о банкротстве своей жены. Разгадка оказалась, конечно, вполне объяснимой. Как следует из материалов дела, иск подал финансовый управляющий погибшего. В 2016 году Павел Неверов был признан банкротом, началась процедура реализации имущества, финансовым управляющим был назначен Дмитрий Левченко. Именно он и подавал «иск с того света».

Сейчас дело оставлено без движения, финуправляющий не предоставил всех необходимых документов. Как уточнили в арбитражном суде, если дело все-таки будут рассматривать, то, весьма вероятно, на всем процессе в заявителях будет значиться покойный Павел Неверов.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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