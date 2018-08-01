В арбитраж поступил иск от бизнесмена Неверова, убитого 3 месяца назад

В картотеке Арбитражного суда Свердловской области появился странный иск. Бизнесмен Павел Неверов вчера решил обанкротить свою супругу – при этом его убили три месяца назад.

Согласно картотеке суда, Павел Валерьевич Неверов 31 июля подал иск о банкротстве Неверовой Марии Константиновны. Сумма исковых требований чуть более 2,3 млн рублей, в качестве третьего лица привлечена Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Лига». И вчера же Неверов подал ходатайство об отсрочки уплаты пошлины.

Как он мог подать заявление – не понятно. 27 апреля бывший бизнес-парнер застрелил Неверова в ЖК «Бажовский».

В пресс-службе арбитражного суда Свердловской области корреспонденту РИА «Новый День» пояснить ситуацию не смогли. Почему мертвый мужчина подает иски, станет ясно, когда документы будет рассматривать судья. «Заявление зарегистрировано, но процессуальный статус заявления не разрешен. Когда судья будет смотреть документы, тогда и будет понятно, как это вышло», – прокомментировала консультант Арбитражного суда Свердловской области по взаимодействию с общественностью и средствами массовой информации Алена Грачева. Она отметила, что бизнесмен не мог подать иск заранее – дата регистрации ставится в тот же день, когда подается заявление.

Судья должен принять решение принимать иск к рассмотрению или нет в течение 5 дней.

Екатеринбург, служба информации

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