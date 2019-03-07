Вдова убитого бизнесмена Павла Неверова признана банкротом по иску умершего мужа

Арбитражный суд Свердловской области признал банкротом Марию Неверову – супругу убитого в апреле прошлого года бизнесмена Павла Неверова. В отношении вдовы ведена процедура реализации имущества. Общая сумма долга составила 5,6 миллиона рублей. В числе кредиторов значатся Павел Неверов, Сергей Банных, ПАО «Банк «Зенит», ООО «Автосоюз».

Напомним, иск о банкротстве Марии Неверовой поступил в арбитраж 31 июля, причем от имени покойного мужа. Неверов погиб в апреле 2018 года, его застрелил бывший бизнес-партнер в ЖК «Бажовский» – эта трагедия вызвала огромный резонанс в предпринимательской среде. В суде объяснили, что иск «с того света» подал финансовый управляющий бизнесмена Дмитрий Левченко. Во всех документах дела по банкротству именно он значится заявителем.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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