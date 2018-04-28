Убийство и самоубийство как итог большого бизнеса. Что привело к гибели Павла Неверова и Олега Елкина (ФОТО)

Громкое двойное убийство, произошедшее накануне в Екатеринбурге, продолжает оставаться самым заметным событием в бизнес-среде и уральском сегменте социальных сетей. Жертвами трагедии стали два известных бизнесмена – Павел Неверов и Олег Елкин. Бывшие компаньоны, основавшие в свое время крупную сеть по продаже автодеталей, шин, колес и сопутствующих товаров для отечественных и иностранных автомобилей. Накануне история бизнеса, оказавшегося в стадии банкротства, закончилась трагически – Олег Елкин явился в офис, где находился Павел Неверов, и сначала застрелил его, а потом выстрелил в себя. Неверов умер на месте, а Елкин – в больнице.

Олег Елкин. Фото с его страницы в фейсбуке

«Новый День» поговорил с людьми, причастными к бизнесу обоих погибших. Из воспоминаний складывается картина событий, которые привели бывших партнеров ко вчерашнему трагическому исходу. Серия мини-интервью-воспоминаний – в материале агентства.

«В свое время Павел Неверов работал в Урало-Сибирском институте бизнеса – преподавал стратегию ведения бизнеса. Имел консалтинговую фирму «Апрайд». Мы знали его все, он дело говорил, был смешной – кофту в брюки заправлял», – говорят знакомые с ситуацией бизнесмены.

Павел Неверов. Фото с его страницы в фейсбуке

«Неверов с Олегом Елкиным вместе учились в УПИ. Бизнес «Олми», собственно, и начался с подвалов УПИ, эти магазины со временем стали чуть ли ни монополистами на рынке поставки запчастей для «Лады». Их тоже знал весь город. В 2012 году Павла Неверова пригласили в бизнес братья Елкины – сначала как консультанта, а затем и как партнера. Весь город наблюдал PR-кампанию «Олми», когда Неверов стал лицом компании, а по городу «Вольво» стали ездить, стилизованные под танки», – вспоминает другой бизнесмен.

«У бизнес-тусовки сразу сложилось мнение, что тут что-то не так. С точки зрения бизнеса, приглашение Неверова в «Олми» было похоже на решение пригласить в бизнес номинального директора и скинуть на него все долги. В доходный бизнес консультантов на должность партнера не приглашают. А когда в 2013-м «Олми» переписали на Неверова, это подозрение только усилилось», – вспоминает еще один собеседник агентства. Сначала все было неплохо – «Автосоюз» Неверова работал с серьезными корпоративными партнерами. Например, был поставщиком УМВД Екатеринбурга, работал с Тюменью и ЯНАО.

К 2015 году у компании начинаются уже серьезные проблемы. К этому времени Сбербанк инициировал личное банкротство поручителей ООО «Автосоюз» – Павла Неверова и Олега Елкина. «Павел Неверов был совсем не дурак, он мог и не знать всех нюансов, подал на личное банкротство, имущество переписал на жену, и с основных долгов «съехал». Скорее всего, названные цифры около 400 миллионов в товаре – это только то, что Сбербанк не смог простить, скорее всего, у компании долги были больше, для большого бизнеса – это не суммы, – поделился своими предположениями еще один собеседник РИА «Новый День». – А то, что в результате инвентаризации обнаруживается товара вместо круглой суммы 400 млн на 90 – это тоже вполне реальная ситуация для бизнеса». Кроме того, могли быть перекредитовки, обещания вывести из-под банкротства – это просто обычное течение бизнеса. Поручителями по кредитам выступал лично Павел Неверов и Олег Елкин, а также ООО «Розторг» (компания Неверова, официальные долги по исполнительным производствам – около 500 млн рублей).

Все опрошенные собеседники агентства сходятся во мнении, что, скорее всего, Неверову удалось добиться личного банкротства, а Елкину – нет. «Но какая-то договоренность на эту тему была, и она не выполнялась. Елкин переписал личное имущество на сына за полгода до наступления решительных действий Сбербанка. Но именно эти сделки и оспаривались», – отмечают участники бизнес-сообщества.

Павел Неверов, фото с его страницы в фейсбуке

О том, как вчера разворачивались трагические события в офисе в ЖК «Бажовском», скупо сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области: в офисе сторонней организации встретились бывший директор и бывший владелец фирмы. Там они повздорили. «Бывший собственник предъявлял претензии экс-директору по поводу того, что из-за ненадлежащего исполнения им своих обязанностей собственник лишился определенного имущества – по сути, был вынужден расплачиваться за него. В ходе конфликта бывший собственник произвел выстрел в своего оппонента из пистолета, а затем попытался покончить с собой», – говорится в официальном пресс-релизе.

Сейчас друзья Павла Неверова собирают деньги на похороны. Пост об этом опубликован в фейсбуке – деньги можно перечислять на карточку подруги семьи Неверова Олеси Журкевич. Жена Павла Мария в момент трагедии с детьми находилась в Сочи.

Со стороны друзей и родных Олега Елкина никакой информации в социальных сетях пока найти не удалось. Спортивный тренер, знакомый с бизнесменом, с которым удалось переговорить корреспонденту «Нового Дня», вспоминает его как очень целеустремленного, талантливого и нацеленного на результат человека.

Олег Елкин. Фото с его страницы в фейсбуке

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