Перестрелка в закрытом ЖК Екатеринбурга: новые подробности

Следователи возбудили уголовное дело по факту перестрелки в ЖК «Бажовский» в центре Екатеринбурга (расположен в квартале улиц Кузнечная – Шевченко – Бажова).

По информации СУ СК по Свердловской области, перестрелка произошла между мужчиной, который погиб, и тем, что с огнестрельным ранением попал в больницу. Уголовное дело возбуждено по ст. 195 УК РФ «Убийство». Сейчас на месте следователи опрашивают свидетелей, назначены экспертизы.

Напомним, сегодня около 16:00 дня в ЖК «Бажовский» прозвучало несколько выстрелов. Перестрелка произошла в одном из офисов, который находится на территории жилого комплекса.

Екатеринбург, служба информации

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