Убийство в центре Екатеринбурга: комментарий очевидца и первые фото (ФОТО)

Следователи и полицейские продолжают работать на месте ЧП в ЖК «Бажовский». Корреспондент РИА «Новый День» побывал у закрытого комплекса и выяснил, в какой компании произошла криминальная разборка.

Перестрелка в «Бажовском» произошла, как говорят на месте, в офисе «Аркос-М» – компания занимается торговлей и арендой недвижимости. «Новый День» пообщался с сотрудником соседнего офиса – по словам мужчины, раздались четыре хлопка, после чего раздался какой-то шум. Уже после этого сотрудники другого офиса обнаружили погибшего.

Полицейские и следователи оцепили часть здания, где стреляли, туда никого не пускают, однако сотрудники офисов в соседних подъездах уже вернулись на свои рабочие места. Жильцов в ЖК запускают – вход к квартирам находится с внутреннего двора, с доступом к коммерческим площадям не пересекается.

Напомним, уже возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Погиб мужчина, еще один мужчина с огнестрельным ранением находится в больнице. По предварительной версии, раненый и был нападавшим.

Екатеринбург, служба информации

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