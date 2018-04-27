В жилом комплексе в центре Екатеринбурга расстреляли человека

В ЖК «Бажовский» сегодня произошла перестрелка, погиб мужчина.

Как уточнили корреспонденту РИА «Новый День» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, около четырех часов дня раздались выстрелы. Уже известно, что погиб мужчина, еще один человек с огнестрельным ранением находится в больнице. Другие подробности случившегося не разглашаются.

Добавим, «Бажовский» – закрытый жилой комплекс, там же находится бизнес-центр, в котором расположено порядка 50 компаний, работают несколько магазинов. Перестрелка произошла в коммерческих помещениях. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 27.04.18

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