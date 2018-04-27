Одним из убитых в перестрелке может оказаться известный бизнесмен Павел Неверов

В Екатеринбурге продолжают обсуждать перестрелку, которая произошла сегодня днем в коммерческом секторе комплекса «Бажовский».

По информации «Делового квартала», нападавшим был основатель компании «Олми» Олег Елкин, а его жертвой – предприниматель Павел Неверов, который сначала возглавлял «Олми», будучи ее директором, а после выкупил долю у основателя. При этом сообщается, что Елкин не был застрелен в ответ, а совершил попытку добровольно уйти из жизни. Позднее информацию подтвердила супруга Неверова Мария. «Павел Неверов умер. Убит», – написала она в фейсбуке.

Новые подробности огласили и в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. Там рассказали, что в офисе сторонней организации встретились бывший директор и бывший владелец фирмы. Там они повздорили. «Бывший собственник предъявлял претензии экс-директору по поводу того, что из-за ненадлежащего исполнения им своих обязанностей собственник лишился определенного имущества – по сути, был вынужден расплачиваться за него. В ходе конфликта бывший собственник произвел выстрел в своего оппонента из пистолета, а затем попытался покончить с собой», – рассказали в ведомстве. Напомним, что позднее Елкин умер в больнице. По неподтвержденным данным, у мужчины могли быть финансовые трудности.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 27.04.18

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