Второй участник перестрелки в центре Екатеринбурга погиб

Второй участник перестрелки в ЖК «Бажовский» скончался, несмотря на усилия медиков. Об этом только что сообщили следователи. На месте ЧП сейчас, по информации СУ СК по Свердловской области, работают сотрудники отдела криминалистического сопровождения следствия Главного управления криминалистики Следственного комитета РФ, полицейские.

По предварительной версии, перестрелка произошла между двумя погибшими, стрелял мужчина, который скончался в больнице. Он также получил огнестрельное ранение, по какой причине, пока непонятно.

Как ранее писал «Новый День», подъезд ЖК, где произошла перестрелка, оцеплен, туда никого не пускают. Очевидцы слышали четыре хлопка, после сотрудники другого офиса нашли погибшего. По словам работающих в этом же здании, стреляли в помещении, которое арендует компания «Аркос-М».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 27.04.18

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