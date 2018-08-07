В Нижнем Тагиле налоговая банкротит предприятие, которым хвастали перед иностранными инвесторами

Выйский деревообрабатывающий комбинат, который создавали при поддержке экс-губернатора Росселя, снова оказался под угрозой банкротства. О многомиллионной задолженности заявила налоговая служба.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в картотеке арбитражного суда появился иск ФНС о банкротстве Выйского ДОКа. Сумма задолженности – более 27,6 миллионов рублей. Заявление пока не зарегистрировано.

Это не первый раз, когда налоговая таким образом пытается заставить предприятие рассчитаться по обязательным платежам. Год назад ФНС выставляла иск о долге в 17 миллионов рублей, тогда суд в процедуре банкротства отказал. Причем за день до появления этого иска областные власти презентовали предприятие в Харбине, на IV Российско-Китайском «Экспо», как один из пяти инвестиционных предприятий региона в сфере логистики, химической промышленности и деревообработки.

Выйский деревообрабатывающий комбинат запустили в работу в августе 2007 года, его строительство велось под контролем экс-губернатора Свердловской области Росселя при поддержке областного правительства и администрации Нижнего Тагила. Открывали предприятие с помпой, предполагалось, что оно приведет к возрождению леспромхозов вокруг Нижнего Тагила.

Нижний Тагил, служба информации

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