ФНС заявила о 17-миллионом долге предприятия, которым областные власти накануне похвастали в Харбине

ИФНС по Свердловской области продолжает напоминать предприятиям о долгах по налогам через иски о банкротствах. Очередное заявление подано в отношении ООО «Выйский деревообрабатывающий комбинат». Как раз его в выходные презентовали в рамках IV Российско-Китайского ЭКСПО.

Как передает корреспондент NDNews.ru, сегодня в картотеке Арбитражного суда Свердловской области появилось заявление от ИФНС с требованием признать ООО «Выйский деревообрабатывающий комбинат» банкротом. Сумма требований – 17,4 млн рублей.

Как указано на сайте компании, предприятие работает с 2007 года, строительство комбината велось под контролем губернатора Свердловской области Э.Э. Росселя при поддержке правительства Свердловской области и администрации города Нижний Тагил. В минувшие выходные предприятие презентовали в Харбине, где проходит IV Российско-Китайское ЭКСПО, как один из пяти инвестиционных предприятий региона в сфере логистики, химической промышленности и деревообработки.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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